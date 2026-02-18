https://ria.ru/20260218/peskov-2075165618.html
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана - РИА Новости, 18.02.2026
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
Россия уже говорила о своей готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:25:00+03:00
2026-02-18T12:25:00+03:00
2026-02-18T12:40:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
дмитрий песков
россия
иран
сша
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
