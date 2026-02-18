Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
18.02.2026
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
Россия уже говорила о своей готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия уже говорила о своей готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники сообщала, что Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. Считается, что большая часть запасов в настоящее время находится под обломками ядерных объектов, подвергшихся ударам США и Израиля в июне.
"У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько для России приемлемо, что США предлагает отдать уран под их контроль для хранения на Ближнем Востоке.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи
17 февраля, 15:21
 
