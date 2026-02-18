Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил, расскажет ли Мединский СМИ об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 18.02.2026 (обновлено: 12:28 18.02.2026)
Песков ответил, расскажет ли Мединский СМИ об итогах переговоров в Женеве
Песков ответил, расскажет ли Мединский СМИ об итогах переговоров в Женеве
Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, глава делегации РФ Владимир Мединский поделится ей со СМИ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.02.2026
женева (город)
россия
специальная военная операция на украине
женева (город), россия
Женева (город), Россия, Специальная военная операция на Украине
Песков ответил, расскажет ли Мединский СМИ об итогах переговоров в Женеве

Песков: Мединский расскажет СМИ информацию по встрече в Женеве, если она будет

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, глава делегации РФ Владимир Мединский поделится ей со СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание Axios сообщило, что Владимир Зеленский заявил, что поручил поднять вопрос о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Женеве. Журналисты спросили Пескова, передавала ли российская делегация какие-то такие сообщения украинской, действительно ли эта тема поднималась, и что РФ думает о таком предложении.
"Переговоры идут второй день. Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве - Владимир Мединский", - сказал журналистам Песков.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Умеров рассказал о работе делегаций на переговорах по Украине
Специальная военная операция на УкраинеЖенева (город)Россия
 
 
