Песков рассказал о помощи Кубе
Россия оказывает помощь дружественной Кубе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о топливной блокаде острова. РИА Новости, 18.02.2026
