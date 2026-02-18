Рейтинг@Mail.ru
Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний - РИА Новости, 18.02.2026
12:22 18.02.2026 (обновлено: 12:27 18.02.2026)
Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний
Ни Россия, ни Китай никакие ядерные испытания не проводили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о якобы проведенных в 2020 году... РИА Новости, 18.02.2026
Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ни Россия, ни Китай никакие ядерные испытания не проводили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о якобы проведенных в 2020 году испытаниях.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. Он отметил, что одно из таких испытаний, по оценке Вашингтона, было проведено 22 июня 2020 года.
"Мы слышали много ссылок на некие испытания, упоминалось в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти подтверждения были решительно отвергнуты и представителям Китайской Народной Республики, поэтому ситуация такова", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России собственные данные по этой теме.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
Вчера, 08:00
 
РоссияКитайВ миреСШАДмитрий Песков
 
 
