https://ria.ru/20260218/peskov-2075164084.html
Кремль не занимается вопросами блокировки, заявил Песков
Кремль не занимается вопросами блокировки, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Кремль не занимается вопросами блокировки, заявил Песков
Кремль не занимается вопросами блокировки платформ, это прерогатива Роскомнадзора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:21:00+03:00
2026-02-18T12:21:00+03:00
2026-02-18T12:29:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
дмитрий песков
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260218/shadaev-2075152403.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, дмитрий песков, telegram
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Telegram
Кремль не занимается вопросами блокировки, заявил Песков
Песков назвал вопросы блокировки прерогативой Роскомнадзора, а не Кремля