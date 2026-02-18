https://ria.ru/20260218/perm-2075184464.html
В Перми вынесли приговор мужчине, убившего младенца из-за плача
Жителю Перми, убившему 10-месячного ребенка своей подруги из-за плача, суд назначил 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:16:00+03:00
происшествия
пермь
россия
происшествия, пермь, россия
