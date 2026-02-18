Рейтинг@Mail.ru
В Перми вынесли приговор мужчине, убившего младенца из-за плача - РИА Новости, 18.02.2026
13:16 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/perm-2075184464.html
В Перми вынесли приговор мужчине, убившего младенца из-за плача
В Перми вынесли приговор мужчине, убившего младенца из-за плача - РИА Новости, 18.02.2026
В Перми вынесли приговор мужчине, убившего младенца из-за плача
Жителю Перми, убившему 10-месячного ребенка своей подруги из-за плача, суд назначил 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:16:00+03:00
2026-02-18T13:16:00+03:00
происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми вынесли приговор мужчине, убившего младенца из-за плача

Жителя Перми, убившего младенца из-за плача, суд отправил в колонию на 18 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Жителю Перми, убившему 10-месячного ребенка своей подруги из-за плача, суд назначил 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба краевого суда.
Ранее СУСК РФ по региону информировало, что 13 октября мужчина был в квартире своей сожительницы. Женщины дома не было. Плач 10-месячного младенца раздражал, и он несколько раз ударил его кулаком по голове. После этого мужчина быстро покинул жилище. Вскоре фигуранта задержали. Ему вменили статью об убийстве малолетнего и арестовали.
«
"Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также с осужденного в пользу матери малыша взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей.
"Умер на руках". Что не так в деле о зверском убийстве ребенка на Урале
