В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по Украине
В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по Украине
Стороны достигли значимого прогресса по итогам переговоров в Женеве по Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
женева (город)
украина
каролин левитт
мирный план сша по украине
женева (город)
украина
В мире, Женева (город), Украина, Каролин Левитт, Мирный план США по Украине
В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по Украине
Белый дом: Россия и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве