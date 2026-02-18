https://ria.ru/20260218/peregovory-2075318227.html
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве
Глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, входящие в украинскую делегацию на переговорах в Женеве, а также постпред... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:12:00+03:00
2026-02-18T21:12:00+03:00
2026-02-18T21:12:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
украина
владимир мединский
давид арахамия
андрей гнатов
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075247898_306:0:2765:1383_1920x0_80_0_0_a4c944044041340fb0408697de645436.jpg
https://ria.ru/20260218/delegatsija-2075238031.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075247898_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9193f6838aeabb2ee886f9db8bb8462f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), украина, владимир мединский, давид арахамия, андрей гнатов, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Давид Арахамия, Андрей Гнатов, Мирный план США по Украине
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве
РИА Новости: Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров