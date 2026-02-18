Рейтинг@Mail.ru
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075318227.html
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве
Глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, входящие в украинскую делегацию на переговорах в Женеве, а также постпред... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:12:00+03:00
2026-02-18T21:12:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
украина
владимир мединский
давид арахамия
андрей гнатов
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075247898_306:0:2765:1383_1920x0_80_0_0_a4c944044041340fb0408697de645436.jpg
https://ria.ru/20260218/delegatsija-2075238031.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075247898_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9193f6838aeabb2ee886f9db8bb8462f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), украина, владимир мединский, давид арахамия, андрей гнатов, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Давид Арахамия, Андрей Гнатов, Мирный план США по Украине
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве

РИА Новости: Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины
Сотрудники полиции у отеля Интерконтиненталь в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости. Глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, входящие в украинскую делегацию на переговорах в Женеве, а также постпред Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгений Цымбалюк были последними, кто с украинской стороны покинул место проведения переговоров с Россией и США, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в гостинице InterContinental в Женеве завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.
Однако после того, как делегация России покинула отель, ее глава Владимир Мединский вновь вернулся туда. Спустя некоторое время из гостиницы вышли Арахамия, Гнатов и Цымбалюк. Мединский подтвердил журналистам, что проводил встречу с украинской стороной.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Помимо Мединского в российскую делегацию вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Сотрудники полиции у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа
Вчера, 15:52
 
В миреРоссияЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийДавид АрахамияАндрей ГнатовМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала