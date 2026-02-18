Переговоры в Женеве были сложными, заявил Песков

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два.

Он ответил на вопрос, говорит ли это о том, что стороны не смогли добиться прогресса.