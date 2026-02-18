Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве были сложными, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075315923.html
Переговоры в Женеве были сложными, заявил Песков
Переговоры в Женеве были сложными, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Переговоры в Женеве были сложными, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:58:00+03:00
2026-02-18T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075246748.html
россия
украина
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026, женева (город), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Женева (город), Мирный план США по Украине
Переговоры в Женеве были сложными, заявил Песков

Песков подтвердил, что переговоры по Украине в Женеве были сложными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два.
Он ответил на вопрос, говорит ли это о том, что стороны не смогли добиться прогресса.
«
"Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное Мединским, можно сказать, что сложные переговоры", - отреагировал пресс-секретарь президента.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский подтвердил, что провел закрытую встречу с украинской стороной
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковПереговоры по Украине в Женеве — 2026Женева (город)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала