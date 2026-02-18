https://ria.ru/20260218/peregovory-2075230742.html
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине
Организаторы переговоров в Женеве по урегулированию присвоили разные цвета для удобства обозначения делегаций России, США и Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
2026
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине
РИА Новости: делегациям РФ, США и Украины на переговорах присвоили разные цвета