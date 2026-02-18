Рейтинг@Mail.ru
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине
15:19 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075230742.html
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине
Организаторы переговоров в Женеве по урегулированию присвоили разные цвета для удобства обозначения делегаций России, США и Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:19:00+03:00
2026-02-18T15:19:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
россия
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
в мире, сша, женева (город), россия, владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, украина, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Украина, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В Женеве раскрыли детали организации переговоров по Украине

РИА Новости: делегациям РФ, США и Украины на переговорах присвоили разные цвета

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Организаторы переговоров в Женеве по урегулированию присвоили разные цвета для удобства обозначения делегаций России, США и Украины, рассказал РИА Новости источник на площадке переговоров.
На аккредитационных бейджах участников переговоров были отметки разных цветов. У переговорщиков из России - синего цвета, у участников контактов из США - красного, у украинских делегатов - желтого. Швейцарская сторона была обозначена оранжевым цветом.
"Для удобства", - прокомментировал собеседник агентства решение организаторов о маркировке делегаций.
Переговоры в Женеве по урегулированию на Украине завершены, они проходили 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также участвовали во встрече.
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
