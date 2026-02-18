В Госдуме рассказали о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возможный раскол в украинской делегации на переговорах в Женеве станет наглядным доказательством разбалансировки правящего в Киеве режима и отсутствия в нем единства, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее издание Economist сообщила, что внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Владимиру Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения.
"Если информация, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря, со временем подтвердится, то это станет наглядным доказательством разбалансировки правящего в Киеве режима. Только в такой ситуации может возникнуть положение дел, когда представители страны, выступающие на столь ответственных переговорах, не являются единым целым. Также это может быть связано с желанием тех или иных средств массовой информации продемонстрировать свою осведомленность. Такого рода публикации могут появляться в режиме погони за сенсациями. Это может быть неправдой, сознательно сконструированной кем-то, кто стоит за киевским режимом", - такое мнение депутат высказал порталу NEWS.ru.
Новиков также не исключил, что сообщения о разногласиях могут оказаться частью информационной кампании.
"Есть понимание, в том числе и у целого ряда западных кураторов Киева, что бесконечная демонстрация недоговороспособности команды Зеленского приносит все больше и больше ущерба и ему, и интересам сохранения его режима. И Запад несет репутационные издержки, по крайней мере, Евросоюз. В этом случае информация о расколе украинской делегации будет призвана продемонстрировать, что прогресс в позиции Киева присутствует, что нужно просто набраться терпения, подождать, и Зеленский или его представители начнут вести диалог с более вменяемых позиций", - подчеркнул он.
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
Вчера, 08:15