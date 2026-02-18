В Госдуме рассказали о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве

"Есть понимание, в том числе и у целого ряда западных кураторов Киева, что бесконечная демонстрация недоговороспособности команды Зеленского приносит все больше и больше ущерба и ему, и интересам сохранения его режима. И Запад несет репутационные издержки, по крайней мере, Евросоюз. В этом случае информация о расколе украинской делегации будет призвана продемонстрировать, что прогресс в позиции Киева присутствует, что нужно просто набраться терпения, подождать, и Зеленский или его представители начнут вести диалог с более вменяемых позиций", - подчеркнул он.