14:52 18.02.2026 (обновлено: 14:59 18.02.2026)
Источник назвал Швейцарию прекрасным организатором переговоров
Источник назвал Швейцарию прекрасным организатором переговоров
Российская делегация высоко оценивает роль Швейцарии в организации переговоров по урегулированию на Украине, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. РИА Новости, 18.02.2026
переговоры по украине в женеве — 2026, швейцария, сша, украина, владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Швейцария, США, Украина, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Источник назвал Швейцарию прекрасным организатором переговоров

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация высоко оценивает роль Швейцарии в организации переговоров по урегулированию на Украине, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
"Швейцарцы - прекрасные организаторы!" - отметил источник агентства.
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены, они проходили 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На переговорах в Женеве не подписали никаких документов, сообщил источник
Заголовок открываемого материала