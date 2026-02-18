"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские власти не подпишут мирный договор будучи победителями в конфликте с Россией, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
«
"Правительство Владимира Зеленского просто не может подписать мир, поскольку мир для них равен их концу. Они не подпишут мир победителями, а станут проигравшими. Причем на условиях, которые будут для них неприемлемыми, учитывая, что они сегодня говорят. В итоге конец этому конфликту положит оружие, а не дипломатия", — заявил он.
По мнению Друлака, Украина уже сильно измотана, и в какой-то момент ей придется сдаться.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
В среду Мединский заявил, что третий раунд переговоров по Украине был непростым.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.