"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией

«

"Правительство Владимира Зеленского просто не может подписать мир, поскольку мир для них равен их концу. Они не подпишут мир победителями, а станут проигравшими. Причем на условиях, которые будут для них неприемлемыми, учитывая, что они сегодня говорят. В итоге конец этому конфликту положит оружие, а не дипломатия", — заявил он.