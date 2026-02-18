Рейтинг@Mail.ru
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Украинские власти не подпишут мирный договор будучи победителями в конфликте с Россией, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:15:00+03:00
2026-02-18T14:15:00+03:00
в мире
россия
украина
швейцария
владимир мединский
владимир зеленский
стив уиткофф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074998937_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_b9e67a49b327908bfe479fdf93b54a5e.jpg
https://ria.ru/20260218/wsj-2075195795.html
https://ria.ru/20260218/bloomberg-2075129420.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074998937_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_71699f923eae2efee3bf29db861d2ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, швейцария, владимир мединский, владимир зеленский, стив уиткофф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией

Экс-дипломат Друлак: Украина не подпишет мир победителем в конфликте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские власти не подпишут мирный договор будучи победителями в конфликте с Россией, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
«
"Правительство Владимира Зеленского просто не может подписать мир, поскольку мир для них равен их концу. Они не подпишут мир победителями, а станут проигравшими. Причем на условиях, которые будут для них неприемлемыми, учитывая, что они сегодня говорят. В итоге конец этому конфликту положит оружие, а не дипломатия", — заявил он.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США
Вчера, 13:49
По мнению Друлака, Украина уже сильно измотана, и в какой-то момент ей придется сдаться.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
В среду Мединский заявил, что третий раунд переговоров по Украине был непростым.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Вчера, 10:12
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир МединскийВладимир ЗеленскийСтив УиткоффФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала