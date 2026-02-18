https://ria.ru/20260218/peregovory-2075184297.html
На переговорах в Женеве не подписали никаких документов, сообщил источник
Никаких документов на переговорах по урегулированию в Женеве подписано не было, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:16:00+03:00
2026-02-18T13:16:00+03:00
2026-02-18T13:20:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
украина
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075008705_364:343:3072:1866_1920x0_80_0_0_bc8ae113903c07290fdb480b2d552077.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075175586.html
женева (город)
сша
украина
Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
