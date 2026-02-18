Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
12:56 18.02.2026 (обновлено: 16:26 18.02.2026)
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Третий раунд переговоров по Украине был непростым, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
2026
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Женеве
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Женеве
Делегация России покинула место проведения переговоров в Женеве
Делегация России покинула место проведения переговоров в Женеве
женева (город), москва, украина, переговоры по украине в женеве — 2026, россия, джаред кушнер, дональд трамп, владимир мединский
В мире, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Женева (город), Москва, Украина, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Россия, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Владимир Мединский

Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Третий раунд переговоров по Украине был непростым, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
"Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах и сегодня около двух часов, были тяжелыми, но деловыми", — сказал он.
Следующая встреча состоится в ближайшее время, добавил Мединский.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Российскую делегацию возглавлял Мединский, американскую — спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
Вчера, 01:26

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
Вчера, 08:00
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Владимир Мединский
 
 
