Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Третий раунд переговоров по Украине был непростым, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Третий раунд переговоров по Украине был непростым, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
"Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах и сегодня около двух часов, были тяжелыми, но деловыми", — сказал он.
Следующая встреча состоится в ближайшее время, добавил Мединский
.
Как рассказал источник РИА Новости, сегодня представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Российскую делегацию возглавлял Мединский, американскую — спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву
также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана
, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США
признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.