Второй раунд переговоров по Украине продлился два часа - РИА Новости, 18.02.2026
12:51 18.02.2026 (обновлено: 12:59 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075174027.html
Второй раунд переговоров по Украине продлился два часа
Переговоры РФ, США и Украины в среду продолжались два часа, заявил глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
украина, в мире, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), сша, переговоры по украине в женеве — 2026
Украина, В мире, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), США, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры РФ, США и Украины в среду продолжались два часа, заявил глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский.
"Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов", - сказал Мединский журналистам.
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины проходил в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
