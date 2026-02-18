https://ria.ru/20260218/peregovory-2075174027.html
Второй раунд переговоров по Украине продлился два часа
Второй раунд переговоров по Украине продлился два часа
Переговоры РФ, США и Украины в среду продолжались два часа, заявил глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
Второй раунд переговоров по Украине продлился два часа
Второй раунд переговоров по Украине в Женеве продлился два часа