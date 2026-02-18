Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми

ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский.

"Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера - в разных форматах, еще сегодня - около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - сказал Мединский журналистам.