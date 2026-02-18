https://ria.ru/20260218/peregovory-2075173732.html
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми - РИА Новости, 18.02.2026
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:50:00+03:00
2026-02-18T12:50:00+03:00
2026-02-18T12:57:00+03:00
женева (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075163808_0:419:2873:2035_1920x0_80_0_0_709b8cedea4d01490cadd630b5c030ec.jpg
https://ria.ru/20260218/zheneva-2075175317.html
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075163808_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_d306a7457d1dffc1bd4766cc5a9feca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), в мире
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский.
В Женеве
17-18 февраля проходили переговоры по урегулированию на Украине
. Российскую делегацию возглавил Мединский
.
"Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера - в разных форматах, еще сегодня - около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - сказал Мединский журналистам.