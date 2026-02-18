Рейтинг@Mail.ru
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
12:50 18.02.2026
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми

Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский.
В Женеве 17-18 февраля проходили переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавил Мединский.
"Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера - в разных форматах, еще сегодня - около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - сказал Мединский журналистам.
Переговоры в Женеве не продолжатся в среду
