Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более часа
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, возобновившиеся в среду в Женеве, продолжаются уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
