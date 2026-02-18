https://ria.ru/20260218/peregovory-2075165527.html
Песков ответил на вопрос о темах переговоров по Украине в Женеве
Песков ответил на вопрос о темах переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Песков ответил на вопрос о темах переговоров по Украине в Женеве
Пока вряд ли следует говорить о том, что именно обсуждается на переговорах по Украине в Женеве, нужно дождаться завершения этого раунда, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:25:00+03:00
2026-02-18T12:25:00+03:00
2026-02-18T12:30:00+03:00
украина
женева (город)
мирный план сша по украине
в мире
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
женева (город)
россия
Песков ответил на вопрос о темах переговоров по Украине в Женеве
