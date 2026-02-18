Рейтинг@Mail.ru
Умеров рассказал о работе делегаций на переговорах по Украине
12:07 18.02.2026 (обновлено: 14:38 18.02.2026)
Умеров рассказал о работе делегаций на переговорах по Украине
Умеров рассказал о работе делегаций на переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Умеров рассказал о работе делегаций на переговорах по Украине
Делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве работают над уточнением параметров и механики решений, заявил секретарь совета... РИА Новости, 18.02.2026
Умеров рассказал о работе делегаций на переговорах по Украине

Умеров: делегации на переговорах работают над уточнением параметров решений

© REUTERS / Cecile MantovaniСекретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Cecile Mantovani
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве работают над уточнением параметров и механики решений, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее в среду РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе сообщало, что переговоры по украинскому урегулированию возобновились в закрытом формате.
Женеве начали второй день трехсторонних переговоров. Консультации проходят в группах по направлениям в пределах политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине
