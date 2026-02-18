https://ria.ru/20260218/peregovory-2075151969.html
Переговоры по Украине возобновились в закрытом формате
Переговоры по украинскому урегулированию возобновились в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. РИА Новости, 18.02.2026
