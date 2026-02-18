Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине возобновились в закрытом формате - РИА Новости, 18.02.2026
11:45 18.02.2026
Переговоры по Украине возобновились в закрытом формате
в мире
сша
женева (город)
украина
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине в женеве — 2026
сша
женева (город)
украина
в мире, сша, женева (город), украина, владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
© РИА Новости / Кирилл ЗыковПриезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию возобновились в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
"Встречи за закрытыми дверями", - сообщил источник агентства, говоря о формате трехсторонних переговоров.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
В миреСШАЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийСтив УиткоффДжаред КушнерПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
