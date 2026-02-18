https://ria.ru/20260218/peregovory-2075150009.html
В Женеве проходит второй день переговоров по Украине
18.02.2026
В Женеве проходит второй день переговоров по Украине
В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров по Украине. РИА Новости, 18.02.2026
В Женеве возобновились трехсторонние переговоры по Украине
ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров по Украине.
Встреча проходит в отеле InterContinental в закрытом для прессы формате. Она длится уже более часа.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин получает прямые доклады от российской делегации. Ее руководитель, помощник президента Владимир Мединский, выступит с заявлением, если появится какая-то информация.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Женеве накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Американскую
делегацию возглавляют спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую
— руководитель офиса Владимира Зеленского
Кирилл Буданов*.
Как пишет журнал Economist, среди представителей Киева зреют разногласия. Они разделилась на две коалиции: одна, возглавляемая Будановым*, выступает за быстрое достижение соглашения под руководством США и опасается, что вскоре такой возможности не будет. Другое крыло все еще может находиться под влиянием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
В отеле, где проходит мероприятие, остановилась многочисленная британская делегация во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США
признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса
— это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.