В Женеве проходит второй день переговоров по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 18.02.2026 (обновлено: 12:47 18.02.2026)
В Женеве проходит второй день переговоров по Украине
В Женеве проходит второй день переговоров по Украине
В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров по Украине. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, женева (город), украина, сша, стив уиткофф, владимир мединский, джаред кушнер, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, вооруженные силы украины, дональд трамп
В мире, Женева (город), Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Мединский, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
В Женеве проходит второй день переговоров по Украине

В Женеве возобновились трехсторонние переговоры по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПриезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве
Приезд российской делегации к отелю Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Приезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров по Украине.
Встреча проходит в отеле InterContinental в закрытом для прессы формате. Она длится уже более часа.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин получает прямые доклады от российской делегации. Ее руководитель, помощник президента Владимир Мединский, выступит с заявлением, если появится какая-то информация.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Женеве накануне. В первый день они продлились шесть часов и, по данным источника РИА Новости, были очень напряженными. Американскую делегацию возглавляют спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Вчера, 07:42

Как пишет журнал Economist, среди представителей Киева зреют разногласия. Они разделилась на две коалиции: одна, возглавляемая Будановым*, выступает за быстрое достижение соглашения под руководством США и опасается, что вскоре такой возможности не будет. Другое крыло все еще может находиться под влиянием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.

В отеле, где проходит мероприятие, остановилась многочисленная британская делегация во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как сообщил источник агентства, они хотят узнать об итогах встречи.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
6 января, 22:10

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
Вчера, 08:00
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖенева (город)УкраинаСШАСтив УиткоффВладимир МединскийДжаред КушнерМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026Вооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
