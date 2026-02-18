https://ria.ru/20260218/peregovory-2075122850.html
Второй день переговоров по Украине пройдет в закрытом формате
Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что второй день переговоров по Украине проходит в закрытом для прессы формате. РИА Новости, 18.02.2026
украина
женева (город)
в мире
переговоры по украине в женеве — 2026
