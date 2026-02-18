Рейтинг@Mail.ru
09:35 18.02.2026 (обновлено: 09:52 18.02.2026)
Второй день переговоров по Украине пройдет в закрытом формате
Второй день переговоров по Украине пройдет в закрытом формате
Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что второй день переговоров по Украине проходит в закрытом для прессы формате. РИА Новости, 18.02.2026
украина, женева (город), в мире, переговоры по украине в женеве — 2026
Украина, Женева (город), В мире, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Второй день переговоров по Украине пройдет в закрытом формате

Второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у здания отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходят переговоры представителей России, США и Украины
Журналисты у здания отеля Интерконтиненталь в Женеве, где проходят переговоры представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Журналисты у здания отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходят переговоры представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что второй день переговоров по Украине проходит в закрытом для прессы формате.
"Да", - ответили корреспонденту РИА Новости сотрудники дипполиции у входа отеля InterContinental на вопрос, закрыт ли формат, где с 9 утра начнётся второй день трехсторонних переговоров.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
