https://ria.ru/20260218/peregovory-2075119876.html
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в 11:00 мск
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в 11:00 мск - РИА Новости, 18.02.2026
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в 11:00 мск
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию, которые проходят в Женеве, продолжатся в 11.00 по московскому времени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:08:00+03:00
2026-02-18T09:08:00+03:00
2026-02-18T09:36:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
украина
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_12fb21a1da028647f73be3ccd997cc33.jpg
https://ria.ru/20260218/zakharova-2075114491.html
сша
женева (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cef71ec81ef7ea8c0ffbfd373a102f05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, женева (город), украина, владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в 11:00 мск
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в Женеве в 11:00 мск