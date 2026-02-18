Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине

Как пишет журнал Economist, среди представителей Киева зреют разногласия. Они разделилась на две коалиции: одна, возглавляемая Будановым*, выступает за быстрое достижение соглашения под руководством США и опасается, что вскоре такой возможности не будет. Другое крыло все еще может находиться под влиянием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.