Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 18.02.2026 (обновлено: 09:36 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075111326.html
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Участники трехсторонней встречи в Швейцарии продолжат работать над соглашением по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:42:00+03:00
2026-02-18T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
стив уиткофф
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074999790_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_e97a5f807900e495fda8038372095e01.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075087328.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075043451.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075074115.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074999790_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ed244a6476ced0e4992ca41622f8285c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир мединский, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Российский фонд прямых инвестиций
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине

Уиткофф: стороны переговоров в Женеве продолжат работу над сделкой по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Участники трехсторонней встречи в Швейцарии продолжат работать над соглашением по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Штаты модерировали третьи переговоры между Украиной и Россией. <...> Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
Усилия Дональда Трампа привели к значительному прогрессу, отметил Уиткофф.
Накануне в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По данным источника РИА Новости, они были очень напряженными. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Как пишет журнал Economist, среди представителей Киева зреют разногласия. Они разделилась на две коалиции: одна, возглавляемая Будановым*, выступает за быстрое достижение соглашения под руководством США и опасается, что вскоре такой возможности не будет. Другое крыло все еще может находиться под влиянием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.

Сегодня стартует второй день переговоров. Они начнутся в 11:00 по московскому времени и будут закрытыми для прессы.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
08:00
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026Дональд ТрампВооруженные силы УкраиныВладимир МединскийРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала