Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Участники трехсторонней встречи в Швейцарии продолжат работать над соглашением по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Усилия Дональда Трампа привели к значительному прогрессу, отметил Уиткофф.
Накануне в Женеве состоялся первый день третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По данным источника РИА Новости, они были очень напряженными. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Как пишет журнал Economist, среди представителей Киева зреют разногласия. Они разделилась на две коалиции: одна, возглавляемая Будановым*, выступает за быстрое достижение соглашения под руководством США и опасается, что вскоре такой возможности не будет. Другое крыло все еще может находиться под влиянием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
Сегодня стартует второй день переговоров. Они начнутся в 11:00 по московскому времени и будут закрытыми для прессы.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.