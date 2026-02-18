Рейтинг@Mail.ru
В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 18.02.2026 (обновлено: 07:03 18.02.2026)
В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров
В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров - РИА Новости, 18.02.2026
В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров
Участники российской делегации на переговорах по Украине могут въезжать в Швейцарию, несмотря на санкции, сообщили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
украина
швейцария
женева (город)
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
специальная военная операция на украине
в мире, украина, швейцария, женева (город), мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Швейцария, Женева (город), Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Специальная военная операция на Украине
В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров

МИД Швейцарии: участников переговоров пустят в страну, несмотря на санкции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве
Отель Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Участники российской делегации на переговорах по Украине могут въезжать в Швейцарию, несмотря на санкции, сообщили РИА Новости в МИД страны.
"Постановление, устанавливающее меры в связи с ситуацией на Украине, предусматривает запрет на въезд и транзит в Швейцарию для лиц и организаций, включенных в санкционный список. В соответствии со статьей 29 настоящего постановления, Государственный секретариат по миграции и Федеральное министерство иностранных дел могут предоставлять исключения, в частности если лицо въезжает в Швейцарию для участия в международной конференции или в политическом диалоге по Украине (пункт 2b)", — сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
Накануне в Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров по Украине. По данным источника РИА Новости, они были очень напряженными.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ
00:49
Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияЖенева (город)Мирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
