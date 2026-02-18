В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров

БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Участники российской делегации на переговорах по Украине могут въезжать в Швейцарию, несмотря на санкции, сообщили РИА Новости в МИД страны.

Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.