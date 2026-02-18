В МИД Швейцарии прокомментировали санкции против участников переговоров

БРЮССЕЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Участники российской делегации на переговорах по Украине могут въезжать в Швейцарию, несмотря на санкции, сообщили РИА Новости в МИД страны.
"Постановление, устанавливающее меры в связи с ситуацией на Украине, предусматривает запрет на въезд и транзит в Швейцарию для лиц и организаций, включенных в санкционный список. В соответствии со статьей 29 настоящего постановления, Государственный секретариат по миграции и Федеральное министерство иностранных дел могут предоставлять исключения, в частности если лицо въезжает в Швейцарию для участия в международной конференции или в политическом диалоге по Украине (пункт 2b)", — сказал собеседник агентства.
Накануне в Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров по Украине. По данным источника РИА Новости, они были очень напряженными.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.