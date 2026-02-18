Рейтинг@Mail.ru
"Киев в ярости": на Западе раскрыли детали переговоров с Россией в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075106539.html
"Киев в ярости": на Западе раскрыли детали переговоров с Россией в Женеве
"Киев в ярости": на Западе раскрыли детали переговоров с Россией в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
"Киев в ярости": на Западе раскрыли детали переговоров с Россией в Женеве
заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:19:00+03:00
2026-02-18T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры по украине в женеве — 2026
мирный план сша по украине
александр меркурис
женева (город)
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_0:47:3064:1771_1920x0_80_0_0_a8e865998a2ed9471aca6f98fafe4dd3.jpg
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075099290.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075087328.html
женева (город)
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9017aabe4adf5772a575cf55450d444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры по украине в женеве — 2026, мирный план сша по украине, александр меркурис, женева (город), в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Мирный план США по Украине, Александр Меркурис, Женева (город), В мире, Украина, Киев
"Киев в ярости": на Западе раскрыли детали переговоров с Россией в Женеве

Меркурис: Украина попала в очень некомфортное положение на переговорах с РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина оказалась в крайне некомфортном положении на переговорах с Россией в Женеве, поскольку ранее именно Киев срывал дипломатический процесс, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Украинцы явно недовольны тем, что русские воспринимают переговоры в Женеве продолжением стамбульских переговоров, прошедшим летом, которые с российской стороны возглавлял Мединский, а также тех, которые состоялись в Стамбуле и Белоруссии весной 2022 года. Ведь они дважды предпринимали попытку выйти из этих переговоров", — напомнил эксперт.
Российская делегация во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Это будет катастрофой": в США высказались о сделке России с Украиной
03:56
Как считает аналитик, именно по этой причине любое предметное обсуждение постконфликтного устройства Украины, предлагаемое российской стороной, встречает истеричную реакцию Киева.
«
"Подозреваю, что и новая встреча окажется очень некомфортной для украинцев. <…> Ведь россияне задают вопросы о гарантиях безопасности, о которых американцы говорили с украинцами, а также снова требуют показать документ, который якобы существует и который, по словам Зеленского, готов к подписанию. <…> Так что им очень некомфортно, и вполне возможно, что украинцы вернутся в Киев в ярости после этой встречи", — предположил Меркурис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По сообщениям источников, встреча проходила в двустороннем и трехстороннем формате и была очень напряженной.
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026Мирный план США по УкраинеАлександр МеркурисЖенева (город)В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала