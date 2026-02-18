МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина оказалась в крайне некомфортном положении на переговорах с Россией в Женеве, поскольку ранее именно Киев срывал дипломатический процесс, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Украинцы явно недовольны тем, что русские воспринимают переговоры в Женеве продолжением стамбульских переговоров, прошедшим летом, которые с российской стороны возглавлял Мединский, а также тех, которые состоялись в Стамбуле и Белоруссии весной 2022 года. Ведь они дважды предпринимали попытку выйти из этих переговоров", — напомнил эксперт.
«
"Подозреваю, что и новая встреча окажется очень некомфортной для украинцев. <…> Ведь россияне задают вопросы о гарантиях безопасности, о которых американцы говорили с украинцами, а также снова требуют показать документ, который якобы существует и который, по словам Зеленского, готов к подписанию. <…> Так что им очень некомфортно, и вполне возможно, что украинцы вернутся в Киев в ярости после этой встречи", — предположил Меркурис.
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По сообщениям источников, встреча проходила в двустороннем и трехстороннем формате и была очень напряженной.