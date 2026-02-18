Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами - РИА Новости, 18.02.2026
01:26 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075087328.html
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами - РИА Новости, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
Успех начавшихся переговоров в Женеве связан с максимальными уступками Владимира Зеленского, оказавшегося в тупиковом положении, из-за чего Украина, вероятно,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T01:26:00+03:00
2026-02-18T01:26:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
владимир зеленский
мирный план сша по украине
мюнхен
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003563_131:468:2940:2048_1920x0_80_0_0_8b420eadc8ea79bf537a3c1fbeee00c4.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074827172.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
украина
женева (город)
мюнхен
в мире, украина, женева (город), владимир зеленский, мирный план сша по украине, мюнхен, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Мюнхен, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами

BNE: Зеленский пойдет на самые большие уступки при успехе переговоров в Женеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Успех начавшихся переговоров в Женеве связан с максимальными уступками Владимира Зеленского, оказавшегося в тупиковом положении, из-за чего Украина, вероятно, обретет нового лидера, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в статье, размещенной в этом издании.
«
"Сегодня в Женеве начинается новый раунд мирных переговоров. <…> Давление на Зеленского усиливается. В Мюнхене президент Украины пожаловался, что давление одностороннее — в основном на Киев и очень незначительно на Москву. <…> Поэтому, если сделка состоится, именно Зеленскому придется пойти на самые большие уступки", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Вчера, 01:24
По словам журналиста, подобное развитие событий будет означать окончательный крах политической фигуры главы киевского режима. С этой точки зрения, переговоры в Швейцарии могут стать началом пересмотра тупиковой стратегии Украины, избранной Зеленским.
«
"Очевидно, что приход к власти нового президента — это момент для ослабления напряжения. Зеленский выстроил бренд на своей твердой позиции и нежелании уступать. У нового президента есть возможность более реалистично оценить катастрофическое положение страны и остановить разрушение. Пришло время это сделать", — подчеркнул Арис.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По сообщениям источников, встреча проходила в двустороннем и трехстороннем формате и была очень напряженной.
 
В миреУкраинаЖенева (город)Владимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеМюнхенПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
