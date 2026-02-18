"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Успех начавшихся переговоров в Женеве связан с максимальными уступками Владимира Зеленского, оказавшегося в тупиковом положении, из-за чего Украина, вероятно, обретет нового лидера, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в статье, размещенной в этом издании.
«
"Сегодня в Женеве начинается новый раунд мирных переговоров. <…> Давление на Зеленского усиливается. В Мюнхене президент Украины пожаловался, что давление одностороннее — в основном на Киев и очень незначительно на Москву. <…> Поэтому, если сделка состоится, именно Зеленскому придется пойти на самые большие уступки", — указывается в материале.
«
"Очевидно, что приход к власти нового президента — это момент для ослабления напряжения. Зеленский выстроил бренд на своей твердой позиции и нежелании уступать. У нового президента есть возможность более реалистично оценить катастрофическое положение страны и остановить разрушение. Пришло время это сделать", — подчеркнул Арис.
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По сообщениям источников, встреча проходила в двустороннем и трехстороннем формате и была очень напряженной.