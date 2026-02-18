Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
08:00 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
В Женеве проходят очередные переговоры по мирному урегулированию на Украине с участием Киева, России и США. После всех предыдущих безрезультатных раундов к этой РИА Новости, 18.02.2026
2026
Александр Носович
Александр Носович
россия, украина, переговоры по украине в женеве — 2026, сша, дональд трамп, владимир путин, аналитика
Россия, Украина, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аналитика

Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве

Александр Носович
Александр Носович
В Женеве проходят очередные переговоры по мирному урегулированию на Украине с участием Киева, России и США. После всех предыдущих безрезультатных раундов к этой встрече отношение преимущественно скептическое. Напрасно. Переговоры успешно выполняют свою главную задачу: дают российским военным спокойно работать.
Встречи с украинскими делегатами шли бы во вред, если бы киевский режим реально рассчитывал чего-то добиться для себя с помощью мирного урегулирования и по-настоящему договаривался. Это сильно бы все усложнило. Например, Киев соглашается на вывод ВСУ из оставшейся части Донбасса, освободить который для армии России — вопрос времени. И что тогда делать Москве? Выполнять свою часть обязательств и идти на уступки в других частях фронта, где все тоже развивается хорошо?
К счастью для России, Зеленский уперся как баран, не идет ни на малейшие компромиссы, да еще и гордится своей "незламностью". В результате переговоры, на которые Киев уже год, как вынужден идти, только чтобы не гневить Дональда Трампа, вырождаются по его вине в саботаж, бессмыслицу, переливание из пустого в порожнее. Как бы то ни было, переговорный процесс занимает свою нишу в конфигурации специальной военной операции.
Военное решение проблемы антироссийской Украины было подчинено одной конечной цели: обеспечить стратегическую безопасность России, для которой стала создавать критическую угрозу соседняя большая страна — идеальный плацдарм для нанесения смертельного удара вглубь российской территории, прямо до Москвы. Указанные изначально задачи СВО — нейтральный статус Украины, демилитаризация и так далее — в конечном счете подчинены этой цели.
Добиться ее достижения мирными средствами — дипломатией и переговорами — не удалось за семь лет "минского процесса". Военные средства Россию пусть и медленно, но ведут туда, куда надо Москве.
Если взять удары по энергетической инфраструктуре, то Украина до них и после — это две разные страны. После российских ударов она не покрывает и половины своей потребности в электроэнергии. Это при разбежавшемся по миру населении и пока не отключенных 16 советских атомных реакторах. Электрогенерацию в масштабах Украинской ССР эта страна уже не восстановит. Покупать энергию в Европе в таких объемах не хватит никаких денег. Промышленность при дороговизне и дефиците энергии остановится.
Это значит, что потенциал индустриальной державы, который достался Украине в наследство от СССР, будет утрачен полностью. А промышленность, причем не только ВПК, — это основа, без которой ни одна страна не создаст полноценную, боеспособную армию. Украине будущего при всех вливаниях Запада такой армии не создать. Не хватит демографии. Мобилизационный ресурс растекся по миру, и назад ему возвращаться резона нет. На родине будет плохо и с работой, и с жильем (этот зимний сезон сильно подкосил города).
При всем этом Украина как угроза для России никуда не исчезнет. Но это будет угроза качественно иного ранга. Не крупное индустриально развитое государство с современным аппаратом управления и регулярной армией, способное к наступательной большой войне. Это будет дикое поле с оружейными схронами на хуторах и нацистскими бандами. Опасно, но не смертельно опасно.
И здесь вернемся к переговорному треку. В снижении масштаба угроз от Украины неоценимую помощь россиянам оказывают сами киевские власти. Своей общей невменяемостью. И дело тут не только в профанации переговоров. Тут и теракты внутри России, и обстрелы жилых массивов российских городов, и совершенно дикие истории с украинскими кол-центрами, выбирающими своих жертв из самых уязвимых слоев (стариков, детей), и шоу-эскалации вроде атаки дронов на резиденцию Владимира Путина.
Те же удары по инфраструктуре состоялись как ответ на эскалацию, устроенную Киевом в конце того года. Миру был анонсирован ответ, и когда Украина его получила, всем было ясно за что.
А если бы был прогресс на переговорах, то Украина, идя на мелкие уступки, сохраняла бы себя в антироссийской основе и оставалась бы такой, какая она есть. Так что переговоры в том виде, в каком они устоялись, нужны. Они создают России политические условия, чтобы ее армия спокойно демонтировала ту Украину, что воплощает в себе огромную угрозу для нашей страны.
РоссияУкраинаПереговоры по Украине в Женеве — 2026СШАДональд ТрампВладимир ПутинАналитика
 
 
