В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
Президент России Владимир Путин и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обсудили меры поддержки республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:06:00+03:00
2026-02-18T22:06:00+03:00
2026-02-18T22:24:00+03:00
куба
владимир путин
мид кубы
россия
политика
дмитрий песков
бруно родригес паррилья
куба
россия
Куба, Владимир Путин, МИД Кубы, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Бруно Родригес Паррилья
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
Песков заявил, что Путин и глава МИД Кубы обсудили помощи и поддержку республики