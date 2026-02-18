Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
22:06 18.02.2026 (обновлено: 22:24 18.02.2026)
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы
Президент России Владимир Путин и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обсудили меры поддержки республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2026
куба, владимир путин, мид кубы, россия, политика, дмитрий песков, бруно родригес паррилья
Куба, Владимир Путин, МИД Кубы, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Бруно Родригес Паррилья
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с главой МИД Кубы

Песков заявил, что Путин и глава МИД Кубы обсудили помощи и поддержку республики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи
Встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обсудили меры поддержки республики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, была на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли стороны поддержку Кубы.
Песков рассказал о помощи Кубе
Вчера, 12:24
 
КубаВладимир ПутинМИД КубыРоссияПолитикаДмитрий ПесковБруно Родригес Паррилья
 
 
