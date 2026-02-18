Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве
22:38 18.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве
Российские переговорщики доложат президенту РФ Владимиру Путину о контактах в Женеве, когда вернутся в страну, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве

Песков: переговорщики доложат Путину о контактах в Женеве, когда вернутся в РФ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские переговорщики доложат президенту РФ Владимиру Путину о контактах в Женеве, когда вернутся в страну, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Долетит (российская делегация - ред.), да, будут докладывать президенту, конечно", - сказал Песков журналистам.
