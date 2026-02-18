https://ria.ru/20260218/peregovorschiki-2075331513.html
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Российские переговорщики доложат президенту РФ Владимиру Путину о контактах в Женеве, когда вернутся в страну, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
женева (город)
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
женева (город)
в мире, россия, женева (город), дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Песков: переговорщики доложат Путину о контактах в Женеве, когда вернутся в РФ