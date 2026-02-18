Стал известен средний размер пенсии россиян в 2026 году

https://ria.ru/20260218/pensija-2075094054.html
Соцфонд: средняя пенсия в России в январе выросла до почти 25,3 тысячи рублей
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в январе 2026 года составил почти 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 января 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 254,53 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23,1 тысячи рублей.
Самая высокая пенсия граждан пришлась на Центральный федеральный округ - 25,484 тысячи рублей в 2026 году.