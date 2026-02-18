В Госдуме предложили создать центры психологической поддержки для учителей

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать центры психологической поддержки для педагогических работников.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации специализированных центров психологической поддержки для педагогических работников", - говорится в обращении.

Инициативой предусматривается индивидуальное и групповое психологическое консультирование педагогов, программы профилактики профессионального выгорания, кризисную помощь в случае конфликтных и стрессовых ситуаций, сопровождение молодых специалистов в первые годы работы, а также методическую поддержку руководителей образовательных организаций по вопросам формирования благоприятного психологического климата в коллективах.

По мнению авторов инициативы, ее реализация обеспечит повышение устойчивости педагогических коллективов, снижение уровня эмоционального истощения, укрепление кадрового потенциала и, как следствие, повышение качества образования.