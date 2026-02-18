https://ria.ru/20260218/pedagog-2075218974.html
В Госдуме предложили создать центры психологической поддержки для учителей
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать центры психологической поддержки для педагогических работников.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания в субъектах Российской Федерации специализированных центров психологической поддержки для педагогических работников", - говорится в обращении.
Инициативой предусматривается индивидуальное и групповое психологическое консультирование педагогов, программы профилактики профессионального выгорания, кризисную помощь в случае конфликтных и стрессовых ситуаций, сопровождение молодых специалистов в первые годы работы, а также методическую поддержку руководителей образовательных организаций по вопросам формирования благоприятного психологического климата в коллективах.
По мнению авторов инициативы, ее реализация обеспечит повышение устойчивости педагогических коллективов, снижение уровня эмоционального истощения, укрепление кадрового потенциала и, как следствие, повышение качества образования.
"Поддержка учителя - это инвестиция в стабильность школы, психологическую безопасность детей и доверие общества к системе образования", - добавили депутаты.