Пашинян отправился в США на заседание Совета мира

ЕРЕВАН, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду с рабочим визитом в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира", сообщила пресс-секретарь армянского лидера Назели Багдасарян.