https://ria.ru/20260218/pashinjan-2075117306.html
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира - РИА Новости, 18.02.2026
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду с рабочим визитом в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира", сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:51:00+03:00
2026-02-18T08:51:00+03:00
2026-02-18T08:53:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
армения
сша
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_24e5ab068412210f291977dc4d6746cf.jpg
https://ria.ru/20260122/armenija-2069635353.html
вашингтон (штат)
армения
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598888078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_40eaeae35bd40bb77c89f68c79570f4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), армения, сша, никол пашинян, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Армения, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира
Пашинян отправился в США на первое заседание Совета мира по Газе