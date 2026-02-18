Рейтинг@Mail.ru
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира
08:51 18.02.2026
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду с рабочим визитом в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира", сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2026
Пашинян отправился в США на заседание Совета мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в среду с рабочим визитом в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира", сообщила пресс-секретарь армянского лидера Назели Багдасарян.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира" по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.
"Пашинян отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Девятнадцатого февраля в Вашингтоне премьер-министр примет участие в первом заседании Совета мира", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
