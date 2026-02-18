Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела
Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела
Ожирение от избыточной массы тела можно отличить, высчитав по формуле соответствующий индекс, но в случае с ожирением не заметить его сложно, рассказала РИА... РИА Новости, 18.02.2026
общество, россия, ожирение
Общество, Россия, Ожирение
КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Ожирение от избыточной массы тела можно отличить, высчитав по формуле соответствующий индекс, но в случае с ожирением не заметить его сложно, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.
"Ожирение нельзя не заметить - это избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и сальнике брюшной полости, что сопровождается увеличением массы тела. Критерием является расчет индекса массы тела: вес (в килограммах) делится на рост (в метрах в квадрате). Ожирение диагностируется при индексе массы тела от 30 и выше", - рассказала Банных.
Врач уточнила, что формула расчета индекса массы тела одинакова для всех - как для мужчин, так и для женщин.
"Возьмем, к примеру, мужчину весом 180 килограммов и 185 сантиметров ростом. Применив формулу, получаем ИМТ>52, что соответствует III степени ожирения. Или у женщины, к примеру, рост 166 сантиметров, вес 75 килограммов - ИМТ=27,2. У нее избыточная масса тела, ожирения нет. Но еще немного, и можно получить ожирение", - рассказала Банных.
Врач уточнила, что повышенная масса тела, это когда ИМТ равен 25-29,9, а ожирение - когда ИМТ от 30 и выше.
Всемирный день борьбы с ожирением отмечается ежегодно 4 марта.
