Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела

КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Ожирение от избыточной массы тела можно отличить, высчитав по формуле соответствующий индекс, но в случае с ожирением не заметить его сложно, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

"Ожирение нельзя не заметить - это избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и сальнике брюшной полости, что сопровождается увеличением массы тела. Критерием является расчет индекса массы тела: вес (в килограммах) делится на рост (в метрах в квадрате). Ожирение диагностируется при индексе массы тела от 30 и выше", - рассказала Банных.

Врач уточнила, что формула расчета индекса массы тела одинакова для всех - как для мужчин, так и для женщин.

"Возьмем, к примеру, мужчину весом 180 килограммов и 185 сантиметров ростом. Применив формулу, получаем ИМТ>52, что соответствует III степени ожирения. Или у женщины, к примеру, рост 166 сантиметров, вес 75 килограммов - ИМТ=27,2. У нее избыточная масса тела, ожирения нет. Но еще немного, и можно получить ожирение", - рассказала Банных.

Врач уточнила, что повышенная масса тела, это когда ИМТ равен 25-29,9, а ожирение - когда ИМТ от 30 и выше.