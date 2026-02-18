Рейтинг@Mail.ru
03:10 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/otdykh-2075080466.html
Россиянам объяснили, как подольше отдохнуть в ближайшие праздники
Россиянам объяснили, как подольше отдохнуть в ближайшие праздники

Кадровик Муравьев посоветовал брать 4 дня отпуска с 24 февраля

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Идти в отпуск в феврале и марте не особенно выгодно, однако можно прибавить дни к праздничным выходным и получить небольшой отпуск, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
В этом году праздничными днями являются 21-23 февраля и 7-9 марта.
«
"Самый выгодный формат с точки зрения продолжительности — это взять четыре дня отпуска. В феврале это 24-27-е. Тогда удастся отдохнуть девять дней — с 21 февраля по 1 марта. Можно взять отпуск на 10-13 марта, получив девятидневный отпуск с 7 по 15 марта", — указал эксперт.
Если много дней брать не планируется, можно добавить один-два дня к любой из праздничных дат и получить 4-5 выходных подряд. При желании возможен и длинный отпуск — если взять все дни между праздниками, можно отдыхать почти три недели, заключил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
© 2026 МИА «Россия сегодня»
