Россиянам объяснили, как подольше отдохнуть в ближайшие праздники

"Самый выгодный формат с точки зрения продолжительности — это взять четыре дня отпуска. В феврале это 24-27-е. Тогда удастся отдохнуть девять дней — с 21 февраля по 1 марта. Можно взять отпуск на 10-13 марта, получив девятидневный отпуск с 7 по 15 марта", — указал эксперт.

Если много дней брать не планируется, можно добавить один-два дня к любой из праздничных дат и получить 4-5 выходных подряд. При желании возможен и длинный отпуск — если взять все дни между праздниками, можно отдыхать почти три недели, заключил он.