В России исключили риск распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Риски распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян в России исключены, в стране есть тест-системы, способные эффективно выявлять новые генетические варианты вируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в России развита система санитарно-карантинного контроля, а профильные инфекционные учреждения оснащены необходимым оборудованием. Это позволяет своевременно выявлять и изолировать возможные случаи завоза.