В России исключили риск распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Риски распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян в России исключены, в стране есть тест-системы, способные эффективно выявлять новые генетические варианты вируса, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Риски распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян в России исключены. Роспотребнадзор контролирует ситуацию и располагает необходимыми средствами для обеспечения биологической безопасности. Имеющиеся в Российской Федерации тест-системы способны эффективно выявлять вирус оспы обезьян, включая новые генетические варианты", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в России развита система санитарно-карантинного контроля, а профильные инфекционные учреждения оснащены необходимым оборудованием. Это позволяет своевременно выявлять и изолировать возможные случаи завоза.
Ранее ВОЗ сообщила о выявлении двух случаев заражения рекомбинантным вирусом оспы обезьян, содержащим генетические элементы клад Ib и IIb. Первый случай был зарегистрирован в Великобритании в декабре 2025 года у путешественника, вернувшегося из страны Юго-Восточной Азии. Второй случай был выявлен в Индии в сентябре 2025 года у человека, посетившего страну Аравийского полуострова. Симптомы у обоих пациентов были типичны для оспы обезьян. Вторичных случаев среди контактных лиц не выявлено.