Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки с 6 утра четверга, высота сугробов может вырасти до 80 сантиметров утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В четверг москвичей и жителей Подмосковья ожидает очередное испытание непогодой, что неминуемо приведет к росту числа ДТП и задержкам авиарейсов. С приближением балканского циклона, с 6.00 утра зарядят снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня - когда снег будет валить буквально стеной. За сутки, с 06.00 19 февраля до 06.00 20 февраля, в Москве выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 50% месячной нормы осадков, а снежный покров вырастет на 29-34 сантиметра", - рассказал Тишковец

Он подчеркнул, что это будут самые большие сугробы с начала зимы, по самым пессимистичным прогнозам, высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров.

"Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. При этом мороз смягчится, и температурный фон вернется в свое климатическое русло: ночью не ниже минус 10 - минус 13, днем потеплеет до минус 5 - минус 8", - уточнил синоптик.