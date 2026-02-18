Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг
08:15 18.02.2026 (обновлено: 08:40 18.02.2026)
Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг
Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки с 6 утра четверга, высота сугробов может вырасти до 80 сантиметров утром в пятницу, сообщил РИА... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:15:00+03:00
2026-02-18T08:40:00+03:00
москва, погода
Москва, Погода
Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг

В Москве в четверг выпадет более 50 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки с 6 утра четверга, высота сугробов может вырасти до 80 сантиметров утром в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В четверг москвичей и жителей Подмосковья ожидает очередное испытание непогодой, что неминуемо приведет к росту числа ДТП и задержкам авиарейсов. С приближением балканского циклона, с 6.00 утра зарядят снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня - когда снег будет валить буквально стеной. За сутки, с 06.00 19 февраля до 06.00 20 февраля, в Москве выпадет до 20-25 миллиметров осадков или более 50% месячной нормы осадков, а снежный покров вырастет на 29-34 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Он подчеркнул, что это будут самые большие сугробы с начала зимы, по самым пессимистичным прогнозам, высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров.
"Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. При этом мороз смягчится, и температурный фон вернется в свое климатическое русло: ночью не ниже минус 10 - минус 13, днем потеплеет до минус 5 - минус 8", - уточнил синоптик.
Тишковец заключил, что в конце недели погода постепенно наладится.
Тонкие и прозрачные льдины на озере - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Синоптик назвал регионы, в которые вернется зимняя погода
16 февраля, 22:50
 
Москва Погода
 
 
