"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана
19:30 18.02.2026 (обновлено: 19:32 18.02.2026)
"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана
"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана
Киевский режим перешел к открытому шантажу в отношении Венгрии, решив заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан РИА Новости, 18.02.2026
"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана

Орбан: Украина шантажирует Венгрию блокировкой поставок нефти по "Дружбе"

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Киевский режим перешел к открытому шантажу в отношении Венгрии, решив заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Решение украинцев заблокировать поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию — это откровенный политический шантаж. Они пытаются оказать на нас давление, чтобы мы поддержали их членство в ЕС и передали средства, принадлежащие венгерским семьям", — написал он.
Орбан отметил, что правительство Венгрии не поддается на провокации и предпринимает все необходимые шаги для обеспечения поставок.
В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в качестве ответного шага приостановил экспорт дизельного топлива Киеву.
Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
