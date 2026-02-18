Рейтинг@Mail.ru
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 18.02.2026 (обновлено: 15:42 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/orban-2075235206.html
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева - РИА Новости, 18.02.2026
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева
Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:40:00+03:00
2026-02-18T15:42:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb00c2fc175b79ef9534525e12d4d1e3.jpg
https://ria.ru/20260217/orban-2074860797.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074486487.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева

Орбан заявил о готовности Венгрии противостоять давлению Киева и ЕС

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Венгрия сталкивается с растущим давлением со стороны Киева и Брюсселя, которые прибегают к грубым и нечестным методам. У нас есть выбор: сдаться лагерю сторонников войны или стоять на своем. Нет никаких сомнений, мы будем защищать свою позицию и продолжим поддерживать мир!" — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
17 февраля, 09:07
На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.

По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
15 февраля, 10:41
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала