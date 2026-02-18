"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Венгрия готова противостоять грубому давлению со стороны ЕС и киевского режима, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
Орбан обратился к Зеленскому с требованием
17 февраля, 09:07
На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
15 февраля, 10:41