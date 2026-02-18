https://ria.ru/20260218/opasnost-2075114900.html
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 18.02.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области в среду, в 8.03, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:19:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
россия
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
