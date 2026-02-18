В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 18 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области в среду, в 8.03, сообщается в приложении МЧС России.

Беспилотная опасность действует в регионе второй раз за сутки. До этого она была объявлена во вторник в 22.37 и продлилась около восьми часов.