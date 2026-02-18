Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
08:19 18.02.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области в среду, в 8.03, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.02.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

МЧС: в Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области в среду, в 8.03, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.
Беспилотная опасность действует в регионе второй раз за сутки. До этого она была объявлена во вторник в 22.37 и продлилась около восьми часов.
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника
