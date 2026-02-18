Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера

Он рассказал, что новый корпус онкологического диспансера – это восьмиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем организовано 175 круглосуточных коек, а также поликлиника на 150 посещений. Стационары включают в себя восемь специализированных отделений, которые оснащены новейшим оборудованием.