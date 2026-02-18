Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера - РИА Новости, 18.02.2026
19:10 18.02.2026
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера - РИА Новости, 18.02.2026
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера
Новый областной онкодиспансер, строительство которого завершили в Смоленске, позволит сконцентрировать лечение онкобольных в одном учреждении, повысить качество РИА Новости, 18.02.2026
здоровье - общество
россия
смоленская область
смоленск
владимир путин
здравоохранение
россия
смоленская область
смоленск
здоровье - общество, россия, смоленская область, смоленск, владимир путин, здравоохранение
Здоровье - Общество, Россия, Смоленская область, Смоленск, Владимир Путин, Здравоохранение
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера

Путину доложили о завершении строительства Смоленского областного онкодиспансера

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Новый областной онкодиспансер, строительство которого завершили в Смоленске, позволит сконцентрировать лечение онкобольных в одном учреждении, повысить качество лечения и сроки ожидания больными операций, доложил президенту России Владимиру Путину главврач медучреждения Александр Эфрон.
В среду в режиме видеоконференции президент России принял участие в открытии ряда медучреждений в регионах России, включая Смоленскую область.
«
"Открытие онкодиспансера позволит объединить онкологическую службу в нашем регионе, позволит развивать современные малоинвазивные методы хирургического лечения, развивать рентгенохирургические методы лечения и позволит сократить сроки ожидания больных и увеличить скорость лечения этих больных", - сообщил Эфрон.
Он рассказал, что новый корпус онкологического диспансера – это восьмиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем организовано 175 круглосуточных коек, а также поликлиника на 150 посещений. Стационары включают в себя восемь специализированных отделений, которые оснащены новейшим оборудованием.
В ответ на вопрос Путина, хватает ли врачей и достаточно ли они квалифицированны, главврач ответил утвердительно, отметив, что ряд медиков прошли дополнительное обучение.
По данным минздрава Смоленской области, в медорганизации установлено более 570 единиц современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ аппараты, ангиограф, С-дугу, эндовидеоскопический комплекс, аппараты электрохирургические, ИВЛ, передвижной рентгенаппарат, наркозные аппараты и УЗИ-аппарат.
Здоровье - ОбществоРоссияСмоленская областьСмоленскВладимир ПутинЗдравоохранение
 
 
