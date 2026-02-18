https://ria.ru/20260218/onkodispanser-2075294750.html
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера - РИА Новости, 18.02.2026
Путину рассказали о строительстве Смоленского областного онкодиспансера
Новый областной онкодиспансер, строительство которого завершили в Смоленске, позволит сконцентрировать лечение онкобольных в одном учреждении, повысить качество РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Новый областной онкодиспансер, строительство которого завершили в Смоленске, позволит сконцентрировать лечение онкобольных в одном учреждении, повысить качество лечения и сроки ожидания больными операций, доложил президенту России Владимиру Путину главврач медучреждения Александр Эфрон.
В среду в режиме видеоконференции президент России
принял участие в открытии ряда медучреждений в регионах России, включая Смоленскую область
.
«
"Открытие онкодиспансера позволит объединить онкологическую службу в нашем регионе, позволит развивать современные малоинвазивные методы хирургического лечения, развивать рентгенохирургические методы лечения и позволит сократить сроки ожидания больных и увеличить скорость лечения этих больных", - сообщил Эфрон.
Он рассказал, что новый корпус онкологического диспансера – это восьмиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем организовано 175 круглосуточных коек, а также поликлиника на 150 посещений. Стационары включают в себя восемь специализированных отделений, которые оснащены новейшим оборудованием.
В ответ на вопрос Путина
, хватает ли врачей и достаточно ли они квалифицированны, главврач ответил утвердительно, отметив, что ряд медиков прошли дополнительное обучение.
По данным минздрава Смоленской области, в медорганизации установлено более 570 единиц современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ аппараты, ангиограф, С-дугу, эндовидеоскопический комплекс, аппараты электрохирургические, ИВЛ, передвижной рентгенаппарат, наркозные аппараты и УЗИ-аппарат.