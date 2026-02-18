В Омске мужчина напал с ножом на врача скорой помощи

ОМСК, 18 фев - РИА Новости. Житель Омска напал на медика скорой помощи, которая приехала осмотреть его мать, и нанес врачу удар ножом в руку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Преступление произошло 14 февраля на улице 5-й Кордной в Омске. Местный житель вызвал скорую помощь для своей матери. Бригада прибыла по вызову. Врач осмотрела женщину, которая отказалась от госпитализации. Ранее не раз судимый за кражи и побои 39-летний сын женщины не согласился с таким решением. Он схватил со стола нож и начал требовать от медиков забрать мать в больницу.
"В результате, гражданин нанес 36-летнему медику резаную рану двух пальцев левой руки. В это время врач нажала кнопку экстренного вызова на планшете. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, и доставили в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Расследование продолжается.
