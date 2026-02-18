В Омске школьники получили сроки за поджог военного вертолета

ОМСК, 18 фев - РИА Новости. Суд приговорил двух школьников из Омска, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта, к 7 и 7,5 годам колонии, а также возмещению ущерба в размере 668 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Одному из фигурантов назначено наказание в виде 7 лет, другому – 7,5 лет лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии до совершеннолетия, затем в колонии общего режима с возмещением ущерба министерству обороны РФ в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке", - сообщили в пресс-службе.