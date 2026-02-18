https://ria.ru/20260218/omsk-2075117128.html
В Омске школьники получили сроки за поджог военного вертолета
2026-02-18T08:47:00+03:00
2026-02-18T08:47:00+03:00
2026-02-18T08:48:00+03:00
происшествия
россия
омск
омская область
ми-8 амтш
россия
омск
омская область
происшествия, россия, омск, омская область, ми-8 амтш
ОМСК, 18 фев - РИА Новости. Суд приговорил двух школьников из Омска, которые подожгли вертолет Ми-8 на территории военного аэропорта, к 7 и 7,5 годам колонии, а также возмещению ущерба в размере 668 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
В сентябре 2024 года двое школьников 2008 года рождения ночью проникли на военный аэродром "Омск-Северный" и подожгли вертолет Ми-8. Для этого они использовали самодельную зажигательную смесь. В течение суток сотрудники УФСБ РФ
по Омской области
и полицейские нашли и задержали поджигателей. Они рассказали, что выполняли задание неизвестного человека, который в Telegram предложил им 20 тысяч долларов за поджог военной техники. Свои действия школьники сняли на камеру телефона и отправили видео заказчику. Деньги они не получили. Было возбуждено уголовное дело по статье "совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору".
"Одному из фигурантов назначено наказание в виде 7 лет, другому – 7,5 лет лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии до совершеннолетия, затем в колонии общего режима с возмещением ущерба министерству обороны РФ в размере 668 миллионов рублей в солидарном порядке", - сообщили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.