В ОДВЗЯИ не подтвердили, что Китай испытывал ядерное оружие в 2020 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд не подтвердил, что инцидент со взрывами в 2020 году был испытанием ядерного оружия КНР.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По утверждению Вашингтона, одно из таких испытаний якобы было проведено 22 июня 2020 года.
В заявлении, опубликованном на сайте ОДВЗЯИ, был описан инцидент 22 июня 2020 года, представлявший собой два очень маленьких "сейсмических события". Оба события произошли в 9.18 утра по времени UTC (12.18 по мск) с разницей в 12 секунд. Место положение первого "сейсмического события" было определено как 40.65 северной широты и 89,22 восточной долготы, второго события - 42,08 северной широты и 89,63 восточной долготы.
"В настоящее время международная система мониторинга (ОДВЗЯИ - ред.) способна выявлять события, соответствующие ядерным испытательным взрывам с мощностью, эквивалентной или превышающей приблизительно 500 тонн тротила. В этих двух случаях мощность была значительно ниже этого уровня. В результате, на основании одних только этих данных невозможно с уверенностью оценить причину этих событий", - говорится в заявлении Флойда на сайте организации.
Во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел встречу с Флойдом, во время которой он назвал безосновательными попытки США обвинить КНР в проведении ядерных испытаний.
Президент США Дональд Трамп 30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
