В ОДВЗЯИ не подтвердили, что Китай испытывал ядерное оружие в 2020 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд не подтвердил, что инцидент со взрывами в 2020 году был испытанием ядерного оружия КНР.

"В настоящее время международная система мониторинга (ОДВЗЯИ - ред.) способна выявлять события, соответствующие ядерным испытательным взрывам с мощностью, эквивалентной или превышающей приблизительно 500 тонн тротила. В этих двух случаях мощность была значительно ниже этого уровня. В результате, на основании одних только этих данных невозможно с уверенностью оценить причину этих событий", - говорится в заявлении Флойда на сайте организации.