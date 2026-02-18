В Новосибирске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию

НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали 19-летнего местного жителя, организовавшего в своем гараже крупную нарколабораторию, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
"Установлено, что безработный 19-летний гражданин организовал нарколабораторию. В принадлежащем ему гараже, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, сотрудники управления обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, свыше 40 килограммов запрещенных к свободному обороту прекурсоров и 100 литров химических реактивов", - говорится в сообщении.
В ходе исследования изъятого вещества установлено, что оно содержит в себе около 3 килограммов наркотического средства Альфа-PVP. Произведенные синтетические наркотики предполагаемый дилер планировал распространять через интернет-магазин на территории регионов Сибири.
"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Санкцией указанной статьи уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
Фигурант задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Врачи в Германии бьют тревогу из-за нового опасного наркотика
6 февраля, 15:31