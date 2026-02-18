Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию - РИА Новости, 18.02.2026
08:09 18.02.2026
В Новосибирске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию
В Новосибирске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию
Сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали 19-летнего местного жителя, организовавшего в своем гараже крупную нарколабораторию, теперь ему грозит до 20 лет лишения
происшествия
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новосибирске задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию

В Новосибирске задержали 19-летнего наркодилера за нарколабораторию в гараже

НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали 19-летнего местного жителя, организовавшего в своем гараже крупную нарколабораторию, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
"Установлено, что безработный 19-летний гражданин организовал нарколабораторию. В принадлежащем ему гараже, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, сотрудники управления обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, свыше 40 килограммов запрещенных к свободному обороту прекурсоров и 100 литров химических реактивов", - говорится в сообщении.
В ходе исследования изъятого вещества установлено, что оно содержит в себе около 3 килограммов наркотического средства Альфа-PVP. Произведенные синтетические наркотики предполагаемый дилер планировал распространять через интернет-магазин на территории регионов Сибири.
"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Санкцией указанной статьи уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
Фигурант задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьДзержинский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
