Банк "Ростеха" профинансировал строительство водопровода на Донбассе

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. НОВИКОМ (входит в "Ростех") выдал экспресс-гарантии подрядной организации "Юго-Западная Электросетевая Компания" для финансирования восстановления коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.

Экспресс-гарантии дали возможность наладить электроснабжение двух насосных станций Павлопольского технического водопровода, возводимого в Донецкой Народной Республике. По завершении строительства сооружение будет способно перебрасывать порядка 90-100 тысяч кубометров воды в сутки. Таким образом, усилия специалистов позволят исключить перебои в водоснабжении для более чем 350 тысяч жителей Мариуполя, отмечается сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам 2025 года количество выданных экспресс-гарантий выросло в 1,6 раза, а объем гарантийного портфеля втрое превысил показатель 2024 года.

"Результаты сотрудничества с энергетиками Донбасса — это наш общий вклад в процветание региона и благополучие его жителей", — сказал старший вице-президент — директор департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок, слова которого приводятся в сообщении.