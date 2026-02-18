https://ria.ru/20260218/novikom--2075236888.html
Банк "Ростеха" профинансировал строительство водопровода на Донбассе
Банк "Ростеха" профинансировал строительство водопровода на Донбассе - РИА Новости, 18.02.2026
Банк "Ростеха" профинансировал строительство водопровода на Донбассе
НОВИКОМ (входит в "Ростех") выдал экспресс-гарантии подрядной организации "Юго-Западная Электросетевая Компания" для финансирования восстановления коммунальной... РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. НОВИКОМ (входит в "Ростех") выдал экспресс-гарантии подрядной организации "Юго-Западная Электросетевая Компания" для финансирования восстановления коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
Экспресс-гарантии дали возможность наладить электроснабжение двух насосных станций Павлопольского технического водопровода, возводимого в Донецкой Народной Республике. По завершении строительства сооружение будет способно перебрасывать порядка 90-100 тысяч кубометров воды в сутки. Таким образом, усилия специалистов позволят исключить перебои в водоснабжении для более чем 350 тысяч жителей Мариуполя, отмечается сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам 2025 года количество выданных экспресс-гарантий выросло в 1,6 раза, а объем гарантийного портфеля втрое превысил показатель 2024 года.
"Результаты сотрудничества с энергетиками Донбасса — это наш общий вклад в процветание региона и благополучие его жителей", — сказал старший вице-президент — директор департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок, слова которого приводятся в сообщении.
АО "Юго-Западная ЭСК" — системообразующая территориальная сетевая организация на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Компания осуществляет оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства, которые не относятся к единой общероссийской электрической сети.