Посол в Гааге рассказал, как Нидерланды хотят оправдать милитаристский курс - РИА Новости, 18.02.2026
05:08 18.02.2026
Посол в Гааге рассказал, как Нидерланды хотят оправдать милитаристский курс
Нидерланды пытаются оправдать свой милитаристский курс с помощью "российской угрозы", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. РИА Новости, 18.02.2026
Посол в Гааге рассказал, как Нидерланды хотят оправдать милитаристский курс

Тарабрин: Нидерланды хотят оправдать милитаристский курс российской угрозой

Центр Гааги
ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Нидерланды пытаются оправдать свой милитаристский курс с помощью "российской угрозы", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман ранее заявил, что страна будет технически готова к 2028 году к "крупномасштабному" конфликту с Россией, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.
"Российская угроза" является тем элементом, с помощью которого местные политики пытаются обеспечить устойчивость всего политического курса страны", - отметил глава дипмиссии.
Население Нидерландов, по его словам, целенаправленно запугивают сценариями якобы неминуемого "нападения", на постоянной основе нагнетается антироссийская истерия.
"Делается это с целью оправдать милитаристский курс властей, безудержное наращивание военных расходов в ущерб насущным социальным программам. Мы видим, что официальные лица, а также представители вооруженных сил Нидерландов открыто говорят о необходимости подготовки к потенциальному крупному военному конфликту с нашей страной", - резюмировал Тарабарин.
Формирующие новое правительство Нидерландов партии в конце января представили соглашение, в котором зафиксирована программа кабмина на 2026-2030 годы. Среди планов - законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону на фоне конфликта на Украине, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Киеву.
