Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 18.02.2026 (обновлено: 22:40 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/netanjahu-2075328640.html
Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану
Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану
Россия не может не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана в нарушение прав Тегерана по... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:25:00+03:00
2026-02-18T22:40:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
биньямин нетаньяху
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640667_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_ea8233cfec2990ddd064d8141a3349ae.jpg
https://ria.ru/20260218/iran-2075166240.html
https://ria.ru/20250427/iran-2013740335.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640667_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_322099826a728ab5560d0c3154994b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, израиль, биньямин нетаньяху, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану

Лавров: Нетаньяху настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия не может не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана в нарушение прав Тегерана по международным договорам, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Не можем не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активнейшим образом настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана, подрывая его законные права, существующие в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.) и других международных договоров и конвенций", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Песков прокомментировал переговоры между Ираном и США
Вчера, 12:26
Биньямин Нетаньяху 16 февраля заявил, что в глазах еврейского государства сделка с Ираном будет приемлемой, если у Тегерана не будет никакой возможности обогащать уран, ракетная программа Ирана будет ограничена радиусом действия в 300 километров, а поддержка региональных проиранских сил будет свернута.
До этого Нетаньяху совершил визит в США, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Иран ранее отверг возможность отказа от обогащения урана, а также заявил, что не будет обсуждать свою ракетную программу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Нетаньяху раскрыл, какое соглашение по Ирану считает приемлемым
27 апреля 2025, 23:57
 
В миреИранРоссияИзраильБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала