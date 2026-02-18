Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия не может не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана в нарушение прав Тегерана по международным договорам, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"Не можем не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активнейшим образом настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана, подрывая его законные права, существующие в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.) и других международных договоров и конвенций", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Биньямин Нетаньяху 16 февраля заявил, что в глазах еврейского государства сделка с Ираном будет приемлемой, если у Тегерана не будет никакой возможности обогащать уран, ракетная программа Ирана будет ограничена радиусом действия в 300 километров, а поддержка региональных проиранских сил будет свернута.
До этого Нетаньяху совершил визит в США, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Иран ранее отверг возможность отказа от обогащения урана, а также заявил, что не будет обсуждать свою ракетную программу.
