Лавров прокомментировал позицию Нетаньяху по Ирану

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия не может не замечать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на радикальных мерах в отношении Ирана в нарушение прав Тегерана по международным договорам, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.