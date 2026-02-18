Рейтинг@Mail.ru
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном
07:49 18.02.2026
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном
экономика, сша, иран, женева (город), дональд трамп, brent, wti (нефть)
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Нефть дорожает, поскольку рынки сомневаются в скором снижении напряженности между США и Ираном и увеличении поставок иранского сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 67,65 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 62,42 доллара.
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Инвесторы оценивают международные новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил во вторник, что у Штатов "очень мощные вооружённые силы" и американский президент Дональд Трамп сохраняет возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе.
"Хотя значимый прорыв ослабил бы политическую напряженность и потенциально увеличил бы поставки иранской нефти, мы по-прежнему скептически относимся к возможности достижения этого результата в краткосрочной перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Вчера, 19:21
 
