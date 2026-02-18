https://ria.ru/20260218/neft-2075112016.html
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном - РИА Новости, 18.02.2026
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном
Нефть дорожает, поскольку рынки сомневаются в скором снижении напряженности между США и Ираном и увеличении поставок иранского сырья, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:49:00+03:00
2026-02-18T07:49:00+03:00
2026-02-18T07:49:00+03:00
экономика
сша
иран
женева (город)
дональд трамп
brent
wti (нефть)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a4df6ee908a5064d905aa9cbecf1cac7.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
https://ria.ru/20260217/iran-2075049202.html
сша
иран
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_cc24f2deb307d31ed0bf12b68b78f30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, иран, женева (город), дональд трамп, brent, wti (нефть)
Экономика, США, Иран, Женева (город), Дональд Трамп, Brent, WTI (нефть)
Нефть дорожает из-за опасений о напряженности между США и Ираном
Цены на нефть растут из-за неуверенности в нормализации отношений США и Ирана